Temendo danos, shopping decide fechar durante desfile da Banda

Decisão ocorre depois de alerta emitido pela Federação do Comércio do Amapá

Por SELES NAFES

Pela primeira vez desde a pandemia de covid-19, o principal shopping center de Macapá não abrirá as portas num domingo à tarde, e o motivo nada tem a ver com saúde pública. Temendo possíveis danos, o Macapá Shopping não funcionará por causa do desfile da Banda (dia 3), o maior bloco de carnaval do Amapá.

O desfile foi cancelado na Terça-Feira Gorda em razão dos prejuízos causados pelas chuvas fortes que atingiram Macapá e Santana, que tiveram bairros alagados e famílias desabrigadas.

O dia escolhido pela direção da agremiação, após acordo com autoridades, foi o dia 3 de março. A expectativa de público continua sendo a mesma: 150 mil brincantes, que sempre deixam um rastro de sujeira pelas principais ruas da parte mais antiga de Macapá.

Ontem (28), a Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio-AP) emitiu uma nota onde deixa claro que as convenções trabalhistas estabelecem a folga dos comerciários na Terça-Feira Gorda, e que, apesar do desfile ter sido transferido para domingo 3, “não haveria alteração no funcionamento das atividades”.

No entanto, a entidade deixou os lojistas à vontade para tomar “medidas de proteção à segurança de seus empreendimentos”.

O percurso da Banda inclui a saída da Praça Veiga Cabral, Avenida Presidente Vargas, Rua Cândido Mendes, Avenida Henrique Galúcio, Rua Tiradentes, Avenida Feliciano Coelho, Rua Leopoldo Machado (onde funciona o Macapá Shopping) e Avenida Ernestino Borges, onde está prevista a chegada do bloco a partir das 19h30.

Por esta razão, o Macapá Shopping não estará funcionando no horário de maior movimento para qualquer empreendimento do tipo. Não há informações sobre outros negócios que suspenderão as atividades no percurso da Banda.