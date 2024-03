Times da capital recebem recursos para disputar o Amapazão

O repasse foi feito pela Prefeitura de Macapá nesta quarta-feira (28).

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Clubes profissionais de futebol de Macapá receberam meio milhão de reais para utilizarem na preparação e disputa do campeonato amapaense de 2024, o Amapazão. O repasse foi feito pela Prefeitura de Macapá nesta quarta-feira (28).

O valor será dividido igualmente para cada time da capital. Os cinco clubes receberão R$ 100 mil para cobrir despesas salariais, uniformes e preparação física dos jogadores.

“É um fomento importantíssimo. Nos últimos anos só uma vez a prefeitura apoiou os clubes de futebol e, agora, num momento importante, a gente está no meio de uma competição, recebemos novamente. É muito importante porque gera emprego, os clubes hoje devem ter, em média, de 45 a 50 trabalhadores diretos, com carteira assinada”, comemorou o presidente do Ypiranga Clube, Ricardo Oliveira.

Esta é a segunda vez que o município repassa valores aos clubes se futebol. Há pouco mais de 10 anos, a administração municipal bancou R$ 50 mil para cada time.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Bruno Igreja, o recurso além de ajudar os times no Amapazão, também será útil em competições de nível nacional, como a Série D.

“Entendemos que a Série D é um formato que tem muitas partidas, muitos jogos, então, acredito que a gente esteja visualizando, fazendo um novo repasse, mas em especial para o Trem Esportivo Clube, para que possa fortalecer o seu elenco e chegar muito forte na Série D deste ano”, revela.

O prefeito de Macapá, Dr Furlan, confirmou que a partir desse investimento novos poderão ser repassados.

“Depois que a gente começa o incentivo o público, ganha um espetáculo de qualidade, porque você tem jogadores melhores, você tem uma estrutura. Fazemos nosso papel garantindo o apoio para os clubes”, finalizou o gestor.