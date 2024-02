Tiroteios entre faccionados e a PM deixam 1 morto

Trocas de tiros sequenciais ocorreram no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHOS DE BOTO

A polícia foi chamada após um tiroteio entre faccionados rivais, na noite deste domingo (11), e um dos atiradores acabou morrendo em confronto com militares do Batalhão de Força Tática. A intervenção ocorreu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, a troca de tiros entre duas facções que disputam o controle do tráfico de drogas na região começou em área de pontes e foi parar na 2ª Avenida do Araxá.

Lá, os militares disseram ter sido atacados por vários indivíduos armados na chegada das viaturas, por isso, revidaram, o que resultou na morte de um dos integrantes do bando.



Dannyillo Souza da Cruz tinha 27 anos e já havia respondido a processos criminais na Justiça do Amapá, principalmente por roubo, extorsão e porte ilegal de arma de fogo.