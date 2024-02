Turista mergulha e desaparece no Rio Oiapoque

NA FRONTEIRA COM A GUIANA

Visitante que bebia com amigos na orla da cidade continua desaparecida

Bombeiros do Amapá foram acionados ontem (5), no fim da tarde, para iniciar buscas a uma turista que inicialmente seria de nacionalidade francesa, de 36 anos, que desapareceu no Rio Oiapoque, município a 590 km de Macapá.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros ao Ciodes, testemunhadas relataram que a visitante mora na Guiana Francesa, e que estava passeando pela cidade.

Por volta das 16h, ela estava tomando banho na orla da cidade e bebendo com amigos que disseram ter visto quando ela afundou no rio e não foi mais vista.

As primeiras buscas não deram resultado. Bombeiros fizeram mergulhos superficiais e tiveram o apoio de barcos de moradores no local onde os amigos afirmam que viram a turista pela última vez.

O trecho do rio tem muitas pedras e é muito profundo, informaram moradores. A turbidez da água atrapalhou os trabalhos, que foram encerrados no fim da tarde, e foram retomados hoje.

No fim da manhã, surgiram dúvidas na equipe de resgate sobre se a vítima seria mesmo uma mulher ou um homem desaparecido, mas até às 10h não havia sinal de corpo. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros com equipamentos só devem chegar em Oiapoque amanhã (7).