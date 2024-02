Ultrapassagens ilegais e excesso de velocidade marcam carnaval nas rodovias do AP

Números do período foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal.

Da REDAÇÃO

Números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a Operação Carnaval no Amapá revelaram um aumento significativo nas principais infrações de trânsito nas rodovias federais do estado em relação ao mesmo período de 2023.

Durante as ações, foram flagradas 41 infrações por condução sob influência de álcool, um aumento preocupante de 27 casos em relação a 2023. O uso inadequado do cinto de segurança também foi uma questão, com um aumento de 8 infrações, totalizando 21 em 2024.

Mas o que mais chamou a atenção foram as infrações de ultrapassagem. Em 2023, foram registradas apenas 10 infrações desse tipo, porém, em 2024, esse número saltou para 63 casos, um aumento alarmante de 530%.

Além disso, as infrações por excesso de velocidade também cresceram consideravelmente, passando de 68 em 2023 para 232 em 2024, representando um aumento de 241%.

A PRF não se limitou apenas a aplicar multas, mas também investiu em ações educativas, realizando um total de 368 atividades de conscientização durante a Operação Carnaval 2024.

Em meio a esses números preocupantes, também foram registradas duas situações de porte ilegal de arma de fogo, resultando na apreensão de 41 munições.