Usuário de drogas é morto por traficantes: ‘o pai avisou’

Felipe Pires tinha apenas 16 anos, e foi morto com pelo menos três disparos

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 16 anos foi morto com três tiros, na noite deste sábado (17), ao chegar em uma área de pontes controlada por criminosos de uma facção, localizada no fim da Avenida Mercúrio, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Felipe Gil Pires, conhecido como ‘Filipinho’, era usuário de drogas e foi executado numa emboscada armada por dois indivíduos, conforme apurou o delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios (Decipe). A vítima havia acabado de sair do Bairro do Muca, onde morava na região do Copala.

“Ele era usuário e passava por aqui todos os dias. Os exames iniciais apontam que ele foi vítima de três disparos. Ele morava na ponte do Copala, e nem estava morando ultimamente na casa dele. Ele tinha apenas 16 anos, mas era usuário há muito tempo. Andava com pessoas erradas, como dizem aqui, e não foi por falta de aviso do próprio pai, segundo nos passaram”, comentou o delegado.

Para Mauro Ramos, os criminosos escolheram cuidadosamente o local onde Felipe seria emboscado.

“Não existia local de fuga para o menor”, observou.

A perícia revelou ao Portal SN que encontrou uma pequena porção de maconha com o jovem e que os disparos acertaram as costas dele. Já a investigação aponta para uma execução motivada por acerto de contas com traficantes.

O 1º Batalhão da PM fez incursões em busca de informações que pudessem ajudar na captura dos bandidos, mas ninguém quis contribuir com o trabalho da polícia, e eles seguem sem ser identificados.