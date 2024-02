Veículo atinge poste e deixa bairro sem energia elétrica

Acidente foi registrado por volta das 5h20 da manhã. Foto: reprodução

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Um acidente de trânsito nesta quinta-feira, (1) deixou centenas de moradores em energia elétrica. O fato aconteceu na Travessa 22, Bairro Provedor II. Um carro atingiu violentamente, um poste de alta tensão e acabou causando danos em pelo menos outros três postes.

O acidente ocorreu em um trecho no sentido Macapá/Santana. Segundo informações de populares, eram por volta das 5h20 da manhã, quando se ouviu um barulho forte. Ao saírem das residências, constataram a colisão e quatro pessoas saíram do veículo. Ainda de acordo com testemunhas, os ocupantes apresentavam sinais de embriaguez.

“Quando eles saíram (ocupantes), a gente logo percebeu que eles estavam bêbados. Graças que ninguém se machucou e eles saíram andando”, disse uma moradora.

O trânsito no trecho ficou mais lento nas primeiras horas desta quinta-feira. O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), esteve no local, mas não divulgou detalhes da ocorrência. O nome do condutor e a possível causas do acidente, também não foram reveladas. Até o fechamento da matéria, o Provedor II continuava sem energia elétrica, sem previsão de retorno.