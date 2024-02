Vítimas de alagamentos ganham eletrodomésticos de empresas e cidadãos anônimos

Há uma semana, famílias macapaenses ficaram desabrigadas após alagamentos provocados por fortes chuvas.

Por IAGO FONSECA

Uma semana após o drama enfrentado pelos macapaenses diante das chuvas torrenciais e transbordamento de canais em Macapá, famílias que perderam eletrodomésticos nos alagamentos receberam doações de geladeiras e ventiladores pela assistência social do Amapá.

A Defesa Civil fez um levantamento das vítimas junto com a Secretaria da Assistência Social do Estado para verificar quais delas teriam prioridade nas doações, realizadas por entidades privadas e cidadãos anônimos.

Ana Keila, moradora de uma área de pontes no Bairro Nova Esperança, conta que no ápice da enchente a água chegava aos joelhos. Ela foi uma das beneficiadas com uma geladeira depois de passar um período acolhida na escola estadual Reinaldo Damasceno, na zona sul de Macapá.

“Eu estava doente quando tudo alagou. Tomei soro lá na escola, fiquei lá com meus filhos e voltei. Me ligaram da assistência social porque viram a minha necessidade, viram minha residência, eu fui uma das pessoas privilegiadas”, revela Ana.

As 20 geladeiras foram doadas ao governo do Amapá pelo Grupo Equatorial para amenizar os impactos sofridos pelos eletrodomésticos perdidos. Camas, roupas, brinquedos e calçados também foram doados por cidadãos no Ginásio Avertino Ramos, na área central da capital.

Também moradora do Nova Esperança, Regina Carvalho, de 38 anos, estava dependendo da ajuda de terceiros para conseguir beber água. Na segunda-feira (19), ela contou ao Portal SN.com que todos os seus eletrônicos foram perdidos após a água da área de ressaca invadir a casa.

“A gente estava tomando água quente, contando com a ajuda dos vizinhos, receber essa geladeira vai resolver uma parte do meu problema. Eu estou muito contente”, finalizou a mulher, que também recebeu um ventilador.

De acordo com a coordenadora de Proteção Social da Secretaria de Assistência Social, Margleide Alfaia, somente uma família ainda permanece sob acolhimento do estado. O ginásio Avertino Ramos continua sendo o polo de doações.

As famílias voltaram para casa com apoio de um transporte da Defesa Civil. Algumas foram incluídas em no cadastro do aluguel social e para conjuntos habitacionais, porém, até o fechamento da matéria, a assistência social não confirmou quantas famílias foram beneficiadas.

Cerca de 3,7 mil pessoas receberam suporte e acompanhamento social pelos programas sociais “Acolher Amapá” e “Amapá sem Fome”, segundo divulgado pelo Governo do Amapá.