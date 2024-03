4 anos depois, Dorinaldo relembra mortes na pandemia: ‘eram os amores das pessoas”

Em março de 2020, a OMS decretou pandemia de covid-19, condição que durou dois anos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Neste mês de março de 2024 completam-se quatro anos desde que foi decretado o início da situação de pandemia por Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Desde lá, mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo perderam as suas vidas, sendo mais de 700 mil brasileiros e mais de 2.100 amapaenses.

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que à época da pandemia dirigia a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) protocolou na quarta-feira (20) uma denúncia no Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), por “crimes contra a saúde pública” e por falsificação da sua própria caderneta de vacinação, assim como o de sua filha mais nova.

Por esta última acusação, a de falsificação, o ex-presidente acabou de ser indiciado pela Polícia Federal que, dentre outras coisas, afirmou que Bolsonaro agiu conscientemente para cometer a fraude.

Vidas

O deputado Dorinaldo relembra como foi parte dos bastidores da luta contra a pandemia e destacou.

“Foram milhões de vidas perdidas, eram os amores das pessoas. Mães, pais, filhos, esposas, amigos e namorados. Quase todo mundo perdeu alguém ou algum conhecido. Isso tem responsabilidades. O então presidente da República atrasou a vacinação, desestimulou a vacinação e fraudou um documento oficial. É uma coisa bastante significativa, não é qualquer coisa. A gente não pode transformar esse tema em banalidade”, afirmou Malafaia.

Dorinaldo relembrou os vários momentos e fases da pandemia. Atualmente, o deputado fundou e preside a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, que reuniu-se semana passada em Brasília com o Comitê de Combate à Desinformação, braço do Governo Federal responsável por combater fake news em saúde, especialmente as que tentam descredibilizar as vacinas espalhando mentiras.