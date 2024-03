4 são presos embalando drogas na Boca da Tereza

Prisões e apreensão ocorreram no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do 8º Batalhão fecharam um ponto de drogas conhecido como ‘Boca da Tereza’ e prenderam quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, flagrados em posse de várias porções de crack. O caso ocorreu nesta terça-feira (26) no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

O sargento Winicius, comandante da equipe policial, contou ter visto, durante patrulhamento pela Avenida Floresta, um indivíduo arremessando algo no chão, que os policiais descobriram se tratar de substâncias entorpecente. O suspeito foi preso quando buscava refúgio no referido ponto de comercialização.

As outras prisões ocorreram dentro do imóvel, onde segundo a polícia flagrou mais três pessoas embalando pedras de crack. As drogas já estavam divididas em pequenas porções, prontas para venda.

“Diante do flagrante delito, a equipe adentrou a residência e flagrou mais três indivíduos dentro da residência, em pleno ato, dividindo, cortando, embalando essas substâncias. Essa é a primeira abordagem da Polícia Militar a eles, mas as informações que tínhamos é que o tráfico ali naquela rua era muito intenso, por isso, a equipe intensificou o patrulhamento”, declarou o sargento Winicius.

Os militares também apreenderam alguns objetos de origem duvidosa, entre eles uma bicicleta e quatro televisores, provavelmente furtados e trocados por drogas por dependentes químicos. Tudo foi levado para o Ciosp do Pacoval. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelas autoridades.