50% dos amapaenses estão negativados

Os números representam um leve aumento relacionado ao mesmo período em 2023.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Os estados do Acre e Amapá ficaram entre os mais inadimplentes nos primeiros três meses do ano, de acordo com a Serasa. O primeiro ocupou o topo do ranking nacional com 60% da população adulta endividada. Já o Amapá, ficou na terceira posição com 52,27% de contas ativas inadimplentes.

Essa porcentagem de inadimplentes no Amapá representa exatas 327.523 pessoas endividadas no mês de fevereiro de 2024. Em relação ao mesmo período do ano anterior houve um aumento aproximado de 2,32%, ou seja, um crescimento considerável. Esses consumidores devem, em média, R$ 4.896,46. Em janeiro o número era de 325.872 mil inadimplentes no estado.

Endividados tem até o dia 28 de março para negociar suas dívidas através do programa Desenrola Brasil.

Os dados foram fornecidos pela Serasa e representados em um mapa de inadimplência em todos os estados brasileiros. Em relação aos segmentos com maior número de inadimplência no estado, conforme os dados de fevereiro da empresa, as dívidas estão distribuídas entre contas básicas de água, luz e gás, lideram com 46,85%. Em seguida vem os bancos e cartões com 13,89% e o varejo com 11%.

Negociação

Até o próximo dia 28, quem ganha até 2 salários mínimos está inscrito no CadÚnico, pode negociar dívidas de até R$ 20 mil contraídas janeiro de 2019 e dezembro de 2022 na Plataforma Desenrola Brasil, do governo federal. O pagamento pode ser parcelado em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês.