Iremos analisar hoje o último capítulo do Livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias

Nos primeiros anos, os pais podem produzir marcas nos filhos que duram uma vida toda, é a chamada “herança psicológica”. Esse legado pode ser negativo ou positivo. Em Lamentações 5, vemos o que aconteceu com o povo de Deus após o erro dos pais. Veja a análise desta segunda-feira (25) e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus! Converse com Ele.