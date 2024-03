Ação do Bope contra o crime organizado termina com 2 mortos

Confrontos ocorreram no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens apontados como integrantes de uma facção criminosa morreram durante uma operação do Bope contra o crime organizado, ocorrida no início da tarde desta segunda-feira (25), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

O tiroteio aconteceu na Ponte do Jarbas, região de constantes conflitos entre policiais e faccionados ligados ao tráfico de drogas. O comandante da Companhia de Choque, o capitão João Oliveira, confirmou que os militares estavam em incursões pelas passarelas quando foram recebidos a tiros.

“Na Ponte dos Jarbas há um intenso comércio de substância entorpecente, indivíduos que ostentam arma de fogo, que ficam se fazendo por meio da violência, grave ameaça para intimidar a população e comercializar substância entorpecentes. Nós resolvemos fazer uma operação aqui para combater essas práticas criminosas”, explicou o capitão.

Os disparos teriam partido de dentro de uma casa utilizada como base dos bandidos. Houve revide e um dos atiradores que confrontaram a Companhia de Choque acabou morrendo. Ele foi identificado apenas como ‘Pascoal’, foragido da Justiça e responsável pelo tráfico de drogas no local.

“Um indivíduo extremamente violento, conhecido como Pascoal, faccionado, foragido da justiça, a área aqui era sobre sua responsabilidade, ele tinha diversas seguranças que ficavam fazendo a segurança dele no local, andando armados, e ele também andava ostentando arma de fogo. Ele era um indivíduo extremamente violento, ameaçava, expulsava moradores, diversas casas nessa área que não têm morador, eles foram expulsos e serviam de base para esses indivíduos”, descreveu o oficial.

O segundo indivíduo ainda não foi identificado. Ele morreu num segundo confronto que ocorreu numa outra casa situada na mesma região, quase no mesmo instante em que o comparsa dele enfrentava o Bope. No local, foram achadas várias porções de drogas, além das armas usadas pelos criminosos.

“Por meio dessa ação da Polícia Militar, a gente tem certeza que vai reduzir um pouco dessa criminalidade nessa área específica, porque ele [Pascoal] era o indivíduo que era responsável pelos crimes dessa área aqui”, considerou o comandante do Choque.