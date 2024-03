Acesso à túnel para fuga em massa no Iapen é descoberto

O Portal SN apurou que se trata de um túnel antigo que os presos conseguiram acessar

Por LEONARDO MELO

Policiais penais do Amapá descobriram um acesso para um imenso túnel dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen), na noite desta quarta-feira (6). A saída permitiria uma fuga em massa para detentos de uma facção criminosa.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, o acesso para o túnel foi construído dentro de uma cela do Pavilhão P1, onde ficam presos provisórios.

Ao que tudo indica, o túnel não é novo. Ao longo dos anos, vários foram cavados por detentos para fugas em massa, e eles continuam existindo, principalmente nos pavilhões mais antigos, como o P1, P2 e F2.

“Quando eram descobertos a administração lacrava o acesso com concreto. Eles (detentos) tinham parado com isso, e agora parece que estão retomando. Agora entraram alguns presos que já tinham passagens anteriores e conhecem bem o Iapen. Eles sabem onde os túneis estão”, revela um policial penal veterano consultado pelo Portal SN.

Pode ter sido o caso desse túnel. O setor de inteligência da Polícia Penal descobriu um plano de fuga que mencionava a escavação no P1, a 4 metros metros da muralha.

A tentativa de escapar teria sido planejada por uma facção criminosa do Amapá, mas isso ainda não foi confirmado pela direção do Iapen, que ficou de se pronunciar sobre o assunto numa coletiva de imprensa marcada para a manhã desta quinta-feira (6).

Policiais penais lembraram ao Portal SN que há alguns anos havia o planejamento de cercar o Iapen com uma muralha de invertida para baixo, o que dificultaria fugas por túneis.

Contudo, essas obras nunca foram realizadas.