Acordo ‘trava’ aumento da conta de energia no Amapá

Folha de São Paulo revela que pacto entre Davi, Lula e Silveira permitirá que a Equatorial seja compensada sem precisar aumentar a tarifa

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou os bastidores de um acordo entre o senador Davi Alcolumbre (União), o presidente Lula (PT) e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. O pacto entre eles põe uma “trava”, segundo o site, no reajuste da tarifa para a Equatorial, que não ficaria com as mãos abandonando.

As conversas têm sido intermediadas pelo ministro, “importante aliado de Alcolumbre”. De acordo com a reportagem, a empresa seria compensada com “repasses setoriais”, sem que a tarifa precisa ser reajustada em 44,4%, como quer a distribuidora do Amapá.

Lula também voltou a falar de uma futura medida provisória “resolverá os problemas do Amapá”. A MP prevê recalcular os valores dos ativos da distribuidora para que a Equatorial receba valores da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

Esse novo cenário foi definido a partir de decisão da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em reunião ontem (26), “após intensas discussões entre representantes do governo, da companhia e da agência”.