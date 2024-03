Amapá abre 2 mil vagas profissionalizantes gratuitas; inscrições hoje

Capacitações ocorrem nos centros de educação profissional de Macapá e Santana.

Começam nesta quinta-feira (14), às 14h, inscrições para 2.057 vagas de formação profissional nos municípios de Macapá e Santana. As vagas são ofertadas pelo Governo do Amapá para cursos como francês básico, ilustrador, artesão de biojoias, contrabaixo elétrico, curso técnico de enfermagem, mestre de obras, assistente de recursos humanos, produtor de licores, dentre outros.

A inscrição é feita exclusivamente pela internet NESTE LINK.

Os cursos técnicos e profissionalizantes ocorrem em duas modalidades: Técnico de nível médio subsequente, para maiores de 18 anos que já concluíram o ensino médio, e formação inicial e continuada (FIC), que são de menor duração e com requisitos específicos, dependendo da formação oferecida.

Para cursos oferecidos pelo Centro de Educação Profissional em Música Walkíria Lima, é necessário ter no mínimo 11 anos de idade e concluído as séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª ao 5º ano), além de possuir instrumento musical próprio para a formação pretendida.

Já o curso técnico de enfermagem do Centro Graziela Reis de Souza requer nota final da 3ª série do ensino médio do componente curricular de Língua Portuguesa.

Todos os cursos de qualificação profissional dos demais centros profissionalizantes pedem idade mínima e Ensino Fundamental completo. As vagas correspondem para o primeiro semestre de 2024.

As inscrições vão até as 23h59 do dia 19 de março, próxima terça-feira. O edital completo com todas as informações sobre os cursos, requisitos para inscrição, documentação necessária e cronograma do processo seletivo está disponível NESTE LINK.

Macapá

Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand:

Francês básico – 600 vagas (turmas pela manhã, tarde e noite).

Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari:

Artesão de pintura em tecidos – 30 vagas (turma pela manhã e tarde);

Ilustrador – 75 vagas (turmas pela manhã, tarde e noite);

Pintor de arte – 15 vagas (turma pela tarde);

Cartonageiro à mão – 15 vagas (turma à noite);

Gravurista – 15 vagas (turma à noite);

Processos fotográficos – 15 vagas (turma à noite);

Artes Visuais – 45 vagas (turmas pela manhã, tarde e noite).

Centro Cultural Franco Amapaense:

Francês básico para crianças – 30 vagas (tarde);

Francês básico para adolescentes – 60 vagas (tarde);

Francês básico para adultos – 120 vagas (manhã e tarde);

Francês aplicado a serviços turísticos – 30 vagas (noite);

Recreador cultural – 40 vagas (tarde e noite);

Artesão de biojoias – 25 vagas (tarde);

Artesão de pintura em tecido – 25 vagas (tarde).

Centro de Educação Profissional de Graziela Reis de Sousa

Enfermagem – 200 vagas (manhã, tarde e noite).

Centro de Educação Profissional em Música Walkíria Lima

Intérprete instrumentista contrabaixo – 30 vagas (manhã);

Intérprete instrumentista flauta doce – 10 vagas (manhã);

Intérprete instrumentista saxofone – 8 vagas (manhã);

Intérprete instrumentista violão – 36 vagas (manhã);

Intérprete instrumentista clarinete – 6 vagas (tarde);

Contrabaixo elétrico – 10 vagas (tarde);

Intérprete instrumentista guitarrista – 20 vagas (tarde);

Músico intérprete cantor – 10 vagas (tarde);

Intérprete instrumentista saxofone – 8 vagas (tarde);

Intérprete instrumentista violão – 20 vagas (tarde);

Intérprete instrumentista flauta doce – 4 vagas (tarde);

Percussão – 20 vagas (noite).

Santana

Centro de Educação Profissional em Arte e Cultura Bi Trindade

Artesão pintura em tecido – 40 vagas (turmas pela manhã);

Ilustrador – 40 vagas (turmas pela manhã e tarde);

Intérprete instrumentista violão – 30 vagas (turmas pela manhã e tarde);

Francês básico – 40 vagas (turmas pela manhã e tarde);

Intérprete instrumentista flauta doce – 40 vagas (turmas pela manhã e tarde).

Centro de Educação Profissional de Santana Profª Maria Salomé Gomes Soares

Mestre de obras – 30 vagas (tarde);

Agente de limpeza e conservação – 30 vagas (noite);

Eletricista instalador predial de baixa tensão – 30 vagas (noite);

Assistente de recurso humanos – 30 vagas (tarde).

Centro Integrado de Formação Profissional em Pesca e Aquicultura do Amapá

Artesão em biojoias – 15 vagas (tarde);

Produtor de licores – 15 vagas (tarde);

Operador de beneficiamento – 15 vagas (tarde).