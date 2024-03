Amapá é o 1º estado a receber programa para ‘destravar’ caixas escolares

O programa foi lançado na manhã desta segunda-feira (25), em Macapá.

Por IAGO FONSECA

O Amapá é o primeiro estado brasileiro a receber o programa ‘FNDE Chegando Junto’, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa foi lançado na manhã desta segunda-feira (25), em Macapá, para oferecer assistência e auxílio a gestão de recursos da educação do estado e municípios.

Equipes do FNDE acompanharão por um ano as secretarias de educação, diretores e demais gestores nos municípios do Amapá da região do Marajó, no Pará, para buscar a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e permitir que escolas acessem financiamento para desenvolvimento.

Para Gisele Braz, diretora da escola estadual Mário Quirino, localizada no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, participar do programa é importante para que escolas públicas regularizem seus débitos e possam investir em melhorias.

“A gente enfrenta de gestões passadas um grande número ainda de escolas inadimplentes e, aí, é preciso se resolver porque quando a gente pega uma gestão que está sem prestação de contas é muito difícil para qualquer gestor que venha, assumir uma gestão, assumir uma responsabilidade. Com esse programa do governo federal vem uma gama de verba que a gente precisa para a escola, por exemplo, para desenvolver nossos projetos”, comentou a diretora.

De acordo com a Secretaria de Educação do Amapá, a preparação técnica irá ‘destravar’ contas de caixas escolares que estão paradas devido a prestação de contas incompletas, que impedem o acesso aos recursos federais.

A presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, destacou que com as contas em dia as escolas poderão ter acesso a programas do Fundo como a alimentação e transporte escolar, o Fundeb e pagamentos para escolas de tempo integral.

“O FNDE é um órgão extremamente importante para a educação básica brasileira et a gente está de fato aqui para melhorar a qualidade dessa parceria e acreditamos no estado do Amapá como o estado que tem como melhorar essa qualidade na ponta”, reforçou a presidente.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a proposta é resolver problemas crônicos da educação e estabelecer novos desafios com parceria do Governo Federal.

“Vamos nos dar as mãos. Vamos enfrentar os desafios de ter uma escola moderna, uma escola conectada com os tempos atuais, com as tecnologias da informação, com aquilo que o mundo exige da gente, e obviamente exige dos estudantes também. Nós nos sentimos lisonjeados por ser o primeiro Estado a ter essa experiência, muitos ajudaram, mas atribuo a esse olhar diferente que o presidente Lula tem para a Amazônia. Então, vamos juntar todos os nossos esforços do Estado e também dar as mãos aos municípios para darmos a melhor resposta possível”, concluiu o Clécio.