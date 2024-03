Amapá recebe R$ 7,5 milhões para saúde

Recursos serão direcionados para programas de reabilitação.

Por ANITA FLEXA

A saúde do Amapá ganhou R$ 7,5 milhões para a reabilitação de pacientes de mastectomia, ostomia e para diagnóstico do Espectro Autista na rede pública. O repasse foi oficializado pelo senador Randolfe Rodrigues e o governador Clécio Luís, ontem (8), no Palácio do Setentrião, em Macapá.

De acordo com o chefe do executivo, o repasse já tem destinação dentro do sistema de saúde. Segundo ele, R$ 4 milhões serão usados na compra e aquisição de medicamentos oncológicos, R$ 1 milhão para aquisição de bolsas e veículos para auxiliar no tratamento de pacientes ostomizados, R$ 1,5 milhão para a mulheres que passaram por mastectomia, e R$ 1 milhão para possibilitar exames necessários para o diagnóstico de TEA.

“Poderemos comprar um veículo para realizarmos o mapeamento dos pacientes ostomizados pelo Amapá. Existe até 5 tipos de bolsas e elas precisam ser trocadas, e muitos pacientes têm dificuldade de encontrar o material correto para o seu tratamento. Essa ajuda é bem-vinda para todos nós”, afirmou o vice-presidente da Associação de Ostomizados do Amapá, Luís Nei Banha.

O senador Randolfe Rodrigues destacou que o investimento vai fortalecer o trabalho do governo para com as políticas de saúde pública no Amapá.

“Nós já temos visto esses trabalhos, em várias áreas, e hoje [ontem (8)], no Dia da Mulher, parte desse recurso vai ser destinado a mulheres que sofrem com câncer de mama, necessitam de intervenção cirúrgica do câncer de mama ou precisam do tratamento, as mulheres mastectomizadas que precisam do tratamento e da reabilitação, assim como, os pacientes ostomizados”, ressaltou o senador Randolfe.