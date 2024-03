Amapá receberá vacinas contra a dengue e apoio ao TFD, anuncia ministra

Foi durante reunião entre Nísia Trindade, o governador Clécio, senador Randolfe e o deputado Dorinaldo Malafaia

O Ministério da Saúde anunciou que o Amapá receberá doses da vacina contra a dengue. A informação foi repassada ao governador Clécio Luís (SD), ao deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e ao líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues.

A decisão redistribuir as vacinas atende solicitação do Amapá ocorre após a baixa procura de imunizantes em outras cidades do país. Dorinaldo Malafaia e o governador propuseram que as vacinas sejam enviadas primeiro aos municípios com maior incidência de infectados, como Oiapoque e Tartarugalzinho. O deputado lembrou que o governo decretou situação de emergência.

Ontem à tarde, durante encontro, a ministra Nísia Trindade garantiu o envio das doses.

“Ministra, eu queria também agradecer sempre sua acolhida ao estado do Amapá, ao governador, à equipe de governo. (…) E também o anúncio, dessa reconfiguração das vacinas com relação a dengue – que não é ainda para toda a população -, a ministra já se comprometeu em ter uma cota para o Amapá”, declarou Dorinaldo à ministra.

O governo também solicitou apoio no Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

“O TFD também foi aqui recebido pelo Ministério da Saúde no sentido de a gente conseguir credenciamento nacional. Isso é fundamental pra gente. Nós temos uma fila imensa de pessoas que precisam ser tratadas fora do estado”, argumentou o parlamentar.