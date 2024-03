‘Amo a fronteira’, diz delegado que quer ser prefeito de Oiapoque

Charles Corrêa se filiou ao PSB, e aposta na criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, entre outras mudanças num possível mandato

Por SELES NAFES

Um dos delegados de polícia mais conhecidos do Amapá decidiu entrar de vez na política. Depois da primeira experiência nas eleições de 2022, quando concorreu a deputado estadual, Charles Corrêa, de 51 anos, quer ser candidato a prefeito de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, e onde mora há mais de uma década.

Esta semana, ele tomou o primeiro passo: anunciou filiação do PSB, o partido da Família Capiberibe, que não costuma apostar muito em renovação. Agora, sob a batuta do ex-governador e ex-deputado federal Camilo Capiberibe, a legenda dá sinais de que pretende se reinventar, e Charles Corrêa é uma dessas apostas.

Carioca, o delegado da Polícia Civil decidiu fazer a carreira policial em Oiapoque, e nas folgas percorrer 4,2 mil quilômetros até chegar ao Rio de Janeiro, onde aproveita períodos curtos com a família.

O que te motivou a buscar concorrer ao cargo de prefeito?

É preciso deixar uma coisa muito clara. Eu amo a fronteira. Amo estar nesse lugar, que eu sonho transformar. Como gestor do Ciosp de Oiapoque, eu também me sinto capacitado e muito estimulado a fazer o mesmo pela cidade. Mesmo sem recurso, quando você tem vontade de fazer, você encontra meios. Foi assim quando vim trabalhar na delegacia de Oiapoque, que nem bebedouro tinha. Não tinha a mínima condição de trabalho para os policiais. Vocês lembram como era a criminalidade em 2011. Eu fui pedindo, pedindo, conseguimos mecânico para a meia viatura que a gente tinha, central de ar, tinta, bebedouro…Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro delegado a fazer operação contra homicídios na Ilha Bela (comunidade remota na fronteira).

Como?

Primeiro, a prefeitura precisa tratar o dinheiro do contribuinte com respeito e profissionalizar a gestão com pessoas qualificadas em suas secretarias.

Como você usaria a sua experiência como policial?

Oiapoque precisa de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública com orçamento e autonomia, assim como dar orçamento para a Secretaria de Esportes. Os franceses querem investir no esporte daqui, só precisam de projetos. Além de investimento na Saúde, queremos estimular ainda mais o turismo com uma orla apropriada, com atrativos e estrutura para as catraias.

Por que concorrer pelo PSB?

Minha relação com o PSB é um pouco antiga. Quando comecei a trabalhar aqui em Oiapoque, eu conheci a então deputada (federal 2003 a 2006) Janete Capiberibe, que indicou uma emenda de R$ 600 mil para construir a Delegacia de Mulheres de Oiapoque. Infelizmente o governo mudou, e a emenda não foi concretizada. O PSB tem essa pegada social, que me encanta.

Indo para o PSB você deu uma guinada política ideológica, não?

Muito antes da onda bolsonarista, eu era filiado ao PL. Agora estou indo pra um partido com uma militância muito grande. O PSB é como um leão adormecido, uma Ferrari que ficou anos sem título. Em me enxergo como essa chama que vai estimular a militância a buscar uma mudança social. E a base é a educação, o grande elemento transformador. Só com o governo de esquerda é que vieram para Oiapoque a Universidade Federal (Unifap) e o Hospital de Oiapoque, além do Corpo de Bombeiros. Isso tudo é legado do governo do PSB que trouxe benefícios para Oiapoque.