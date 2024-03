Ampliada, UBS Coração é entregue

Prédio recebeu um novo pavimento e mais consultórios

Por IAGO FONSECA

Distantes 16 km do Centro de Macapá, moradores do Bairro Coração, na zona oeste, não precisarão mais se deslocar até o município de Santana (a 9 km) para atendimento básico de saúde. A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Coração foi entregue na noite de quinta-feira (28) à comunidade localizada na “fronteira” entre os municípios.

A unidade passou cerca de um ano em obras e, durante esse período, alguns serviços de saúde básica eram ofertados em uma escola e igreja da região, segundo a Secretaria de Saúde de Macapá. Agora, o prédio possui um segundo andar com mais consultórios e uma sala exclusiva para mulheres amamentarem seus bebês enquanto aguardam atendimento.

Apesar de alguns serviços ainda estarem disponíveis, os residentes muitas vezes iam até o município de Santana ou ao Bairro Marabaixo em busca de atenção mais específica. É o caso da autônoma Maíres Silva, de 39 anos, que por vezes se deslocou até o município vizinho em busca de atendimento para os filhos. Agora, tem uma UBS na esquina da sua casa.

“Me sinto alegre por ter uma UBS na nossa comunidade, vai ter mais benefícios, mais empregos para a comunidade, isso ajuda muito”, afirmou Maíres.

De acordo com a secretária de Saúde, Erica Aymore, as mães atendidas na UBS Coração poderão fazer a coleta e armazenagem do leite materno na nova sala de amamentação para evitar desperdício e problemas para elas.

“Lá você possibilita que as mães trabalhadoras armazenem o seu leite durante o seu horário de trabalho e leve para a sua residência e que ele seja ofertado ao seu bebê. Já é a nossa quinta sala de apoio e amamentação e faz parte do nosso programa Saúde para Todos, que tem o intuito de diminuir mortalidade infantil”, explicou a secretária.

A mãe Carla Liliane foi a primeira a utilizar a nova sala de amamentação com sua recém nascida Hadassa, para ela o espaço será um grande apoio.

“Ela está com 14 dias e está sendo muito maravilhoso. É uma coisa que as pessoas estão dando atenção agora, eu adorei”, finalizou Carla.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), destacou que UBS saiu do porte nível 1 para o 4 em termos de serviços e atividades ofertadas.

“Nós temos toda a estratégia saúde da família aqui, então é uma grande casa de saúde que vai atender aqui a zona oeste, toda essa comunidade ribeirinha que nós temos aqui do Porto do Céu, fortalecendo a saúde no município de Macapá”, declarou o prefeito.

O segundo andar da unidade foi construído do zero, enquanto o primeiro foi reestruturado. O prédio tem 37 salas entre farmácia, laboratório, consultórios, vacina e amamentação. O espaço também recebeu novas instalações elétricas, pinturas, novas portas, janelas e centrais de ar.