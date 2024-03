Animais de famílias afetadas por alagamentos precisam de novos donos

Ação é coordenada pela Secretaria de Bem-Estar Animal. Ontem 15 gatos foram resgatados.

Animais que eram criados por famílias atingidas pelos alagamentos do mês de fevereiro em Macapá também passaram por “maus-bocados” durante as fortes chuvas que caíram na capital do Amapá.

Durante o sufoco das inundações a casas e áreas de ressacas, cães e gatos se separaram dos tutores e passaram a ser amparados por outras pessoas temporariamente. Depois disso foram resgatados pela Secretaria de Estado do Bem-Estar Animal, que está disponibilizando os bichos para resgate ou doações.

São mais de 80 pets nesta condição desde o dia 13 de fevereiro, sendo 64 cachorros e 20 felinos. Os animais integram cerca de 40 famílias afetadas pelos alagamentos. Na quarta-feira (28), o órgão acolheu 15 gatos que estavam recebendo os cuidados de uma moradora do bairro central, mas que não teve mais condições de mantê-los.

“Nós prestamos um serviço completo de assistência aos bichinhos que, assim como as pessoas, também foram afetados e sofrem com as consequências das chuvas e alagamentos. Vamos tentar intermediar a adoção voluntária”, explicou a secretária da pasta, Laudenice Monteiro.

O Governo do Estado auxilia na campanha de adoção voluntária dos animais, que estão disponíveis para quem tiver interesse. Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (96) 98805-2477.