AP registra quase 1,2 mil inscrições pela Lei Paulo Gustavo

Secretária de Cultura do Amapá, Clícia Vilhena: técnicos da Secult estão percorrendo os municípios para divulgar os editais

Da REDAÇÃO

Dois editais de incentivo à cultura, baseados na Lei Paulo Gustavo, tiveram nada menos que 1.160 inscrições até agora no Amapá. A informação foi divulgada pelo governo do Estado, e o resultado atribuído a uma espécie de “busca ativa” em todos os municípios.

Técnicos da Secretaria de Cultura (Secult) têm percorrido as cidades do Amapá para divulgar os editais. Reuniões, palestras e oficinas procuram mobilizar grupos e produtores culturais interessados nos incentivos. A peregrinação começou pelo município de Oiapoque, já passou por Mazagão, Serra do Navio, Macapá, Cutias e Itaubal.

“As buscas ativas estão ocorrendo para garantir este acesso democrático e de direito dos nossos fazedores de cultura”, justifica a secretária de Cultura, Clícia Vilhena.

Para se inscrever, o interesse precisa ser morador do Amapá há pelo menos dois anos. Não precisa ser pessoa jurídica e nem MEI, categorias que também são aceitas. As inscrições terminam no próximo dia 25.

Serão selecionados 334 projetos de audiovisual (vídeos, documentários), oficinas, cursos, feiras, peças teatrais, dança, cultura gospel, batuque, marabaixo e outras manifestações.

