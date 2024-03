Após 10 anos sem concurso, Ueap nomeia 93 novos servidores

O concurso foi realizado há um ano com oferta de 101 vagas.

Por IAGO FONSECA

Após 10 anos sem novos servidores concursados, a Universidade Estadual do Amapá nomeou 93 candidatos aprovados no certame de 2023 para vagas do nível médio e superior. Eles tomarão posse e passarão por capacitação ainda nesta segunda-feira (11).

Serão 89 para o campus Macapá, e 12 vagas para o campus Território dos Lagos, no município de Amapá, a 300 km da capital. Outros oito candidatos ainda passam por exames médicos e análise documental.

O arquiteto Leonardo Beltrão, aprovado para o cargo de analista de arquitetura, fez um concurso público pela primeira vez. Ele avalia a nomeação em um ano, como uma representação da ascensão da instituição.

“A universidade está prevendo novas estruturas, novos cursos. Eu acho que um corpo técnico novo, um corpo técnico que vai somar é superimportante para a história da universidade. E nós, que somos agraciados pela vaga, nos sentimos muito felizes em poder contribuir”, declarou.

Foram nomeados profissionais das áreas de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social, ciências sociais, pedagogia, assistente administrativo, motorista, técnico em aquicultura e pesca, técnico em química e técnico em segurança no trabalho.

De acordo com reitora Kátia Paulino, a universidade estadual nunca era vista como a primeira opção e a expectativa é mudar este cenário com novas perspectivas de crescimento no ensino, pesquisa e extensão.

“Os recebemos com o coração cheio de alegria, foi um planejamento muito carinhoso e cuidadoso para receber esses novos servidores, que já vão ser acolhidos com uma grande programação de formação que visa apresentar o espaço da universidade, mas também os caminhos administrativos”, reforçou a reitora.

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), reforçou que grande parte dos novos servidores são egressos da própria Ueap, por isso, as nomeações são vistas como a reafirmação da importância da universidade estadual e do compromisso do povo com a instituição de ensino.

“São novos servidores que reforçam, também, o trabalho do governo do Estado. É um dia muito importante, que para a gente é uma honra e, para o aprovado que foi aluno da graduação e que entra agora pela porta como funcionário, como servidor da universidade, é momento de muita satisfação”, concluiu o governante.