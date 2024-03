Após alagamentos, drenagem funciona e água recua no centro de Macapá

Vários trechos do Centro Comercial ficaram alagados durante chuvas e maré alta

Da REDAÇÃO

A soma de chuva forte e maré alta do Rio Amazonas causou o transbordamento do Canal da Avenida Mendonça Júnior, causando o alagamento de várias ruas e avenidas do Centro Comercial de Macapá, nesta Sexta-Feira Santa (29). Cerca de duas horas depois, o sistema de macrodrenagem da capital funcionou e a situação foi normalizada.

As cenas foram de alagamento nas principais vias do centro comercial. Foi assim, por exemplo, na Avenida Cora de Carvalho, entre as ruas Odilardo Silva e Eliezer Levy; Avenida Ernestino Borges; Avenida Cora de Carvalho e Rua São José, que por volta das 17h já não tinham mais água.

Pela manhã, lojas ficaram alagadas. A maioria estava fechada por conta do feriado da Sexta-Feira Santa.

A tarde, a Defesa Civil de Macapá voltou a emitir um “alerta amarelo” para possibilidade de chuvas fortes durante o feriado prolongado.