Após assalto a residência, faccionado morre em tiroteio com o Bope

O confronto ocorreu, na Avenida José Pereira Teixeira, Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com vasta ficha criminal, suspeito de um roubo a residência ocorrido no início desta madrugada de sexta-feira (8) morreu em troca de tiros com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O confronto ocorreu em uma área de ponte no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, uma equipe do Gurpo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro/Bope) patrulhava o Bairro Infraero I, também na zona norte, quando foi um casal acenou para a viatura e comunicou que havia acabado de ser assaltado em casa por dois homens armados.

Segundo relato das vítimas, os assaltantes foram bastante violentos, ameaçaram atirar em crianças e agrediram com tapas os adultos da família. Eles roubaram do local celulares, dinheiro e uma motocicleta.

Os militares imediatamente iniciaram as diligências e logo localizaram dois indivíduos em uma moto no Bairro vizinho, o São Lázaro. Pela placa, os policiais identificaram que se tratava do veículo roubado e os suspeitos tinham as mesmas características descritas pelas vítimas.

Na tentativa de abordagem, os suspeitos abandonaram a motocicleta e correram para dentro de uma área de pontes. Os policiais foram atrás em perseguição. Um dos criminosos pulou no lago e o outro invadiu uma casa.

Quando os militares se aproximaram do imóvel, o suspeito começou a atirar. No fogo cruzado, ele foi atingido.

Com ele, foi apreendida uma pistola calibre .40, além de um celular e uma carteira porta-cédula de uma das vítimas do assalto à residência.

O SAMU chegou no local para socorrer o criminoso ferido, mas não havia mais nada a ser feito. Durante a remoção do corpo, peritos da Polícia Científica encontraram mais um carregador de pistola com 14 munições intactas.

A polícia identificou o criminoso como Diego Ramon Cordeiro Palheta, de 31 anos, conhecido na região como ‘Niquilado’, que seria membro de uma organização criminosa. De acordo com o Bope, ele respondia pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e homicídio.

Na casa onde ocorreu o confronto, os militares encontraram capas de coletes balísticos, radiotransmissor, algemas e uma balança de precisão.