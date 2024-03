Após atirar contra policiais em operação, bandido faz refém em Santana

Caso ocorreu na noite desta quinta-feira (14), a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As forças de segurança do Amapá foram recebidas a tiros por seguranças de uma boca de fumo e, um dos criminosos, para fugir do cerco policial, invadiu uma distruidora de bebidas e fez o proprietário refém.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (14), na região da Caesinha, área periférica do Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá. A área é conhecida da polícia por ser local de intensa disputa do tráfico de drogas.

Em decorrência de alguns homicídios relacionados com o crime organizado, ocorridos recentemente na região, uma grande operação foi montada para desativar pontos estratégicos de traficantes.

De acordo com o delegado Rômulo Viegas, plantonista da central de flagrantes do município, na chegada ao local, vários indivíduos fugiram correndo, mas um deles, identificado como Jailson Gomes dos Santos, de 22 anos, que tem passagem por homicídio e é deficiente físico, ficou para trás. Ele foi preso com algumas porções de drogas.

Buscas foram feitas na casa onde ele tentou se abrigar e, lá, foram achadas mais drogas. Os policias também conduziram um adolescente que estava no imóvel, irmão de Jailson, mas após prestar depoimento na delegacia, ele foi liberado.

A crise com refém começou quando a polícia estava deixando a região, momento em que disparos foram efetuados em direção às viaturas. O atirador era Eduardo Tavares dos Santos, o Ratinho, de 19 anos.

Ele ainda tentou fugir, mas como a área estava cercada, decidiu manter o comerciante sob a mira de uma pistola 380. As negociações duraram quase três horas até se entregar ao negociador da Polícia Militar, por volta de 23h45. Ninguém foi ferido.

O delegado também relatou que Ratinho já possui anotações criminais por roubo e tráfico.