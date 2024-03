Após consultas gratuitas, mais de 1500 estudantes ganharão óculos

Nesta primeira fase di projeto foram 6.005 alunos triados, dos quais 1.567 alunos passaram por consulta com médico oftalmológico.

Mais de 1.500 estudantes de escolas públicas do Amapá ganharão óculos com armações escolhidas por eles mesmos, após passarem, neste sábado (23), por consultas oftalmológicas do Projeto Em um Piscar de Olhos. Eles foram triados entre mais de 6 mil alunos de estabelecimentos de ensino da rede estadual.

As triagens e consultas foram a 1ª fase do projeto, que garante tudo de forma gratuita. A etapa final será a entrega dos óculos, que está programada para o mês de maio de 2024 – tempo em que as lentes receitadas pelos médicos do programa serão fabricadas.

Desde o lançamento, a iniciativa busca identificar e diagnosticar problemas de visão entre os estudantes da rede pública, garantindo que tenham acesso a cuidados oftalmológicos essenciais como exame, consulta e entrega de óculos.

Nesta primeira fase foram 6.005 alunos triados, dos quais 1.567 alunos passaram por consulta com médico oftalmológico nas escolas Barão do Rio Branco (centro) e Marly Maria (Macapaba).

O Projeto ‘Em um Piscar de Olhos’ é uma parceria entre os governos federal e estadual, e o mandato do senador Lucas Barreto, que destinou R$ 1,2 milhão de emenda parlamentar, além do Instituto Desponta Brasil, que executa as ações, com apoio das secretarias estaduais de educação (Seed) e saúde (Sesa).

“Estamos satisfeitos em ver o impacto positivo na vida dos alunos do Amapá, ao garantir que tenham acesso a cuidados oftalmológicos adequados”, afirmou o idealizador do Projeto, Leonardo Figueiredo.

Mais informações sobre o projeto, podem ser obtidas pelo contato (61) 98297-6885 (Pedro Henrique Mendes) e (61) 98581-7196 (Jefferson Barros).