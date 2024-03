Após desavenças em bebedeira, homem mata ‘colega de copo’

Crime ocorreu em frente ao terminal de ônibus do Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros por um suspeito de pertencer a uma facção criminosa, na tarde deste domingo (3). O homicídio ocorreu por volta de 14h30, em frente ao terminal de ônibus do Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

A PM apurou que a morte de David de Almeida Tavares, o Bode, pode ter sido motivada por uma briga ocorrida dias atrás, em que ele teria quebrado uma garrafa na cabeça de seu companheiro de copo, apontado como autor do assassinato.

Já o perito Odair Monteiro, da Polícia Científica confirmou que a vítima foi atingida por três disparos, todos nas costas.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, parecia que os dois indivíduos tinham deixado as desavenças de lado e, novamente, foram vistos bebendo juntos, momentos antes do crime, numa calçada que fica ao lado de uma mercearia.

David foi assassinado em uma via de intenso trânsito, a 18ª Avenida, e o atirador que não teve o nome divulgado para não atrapalhar a investigação, conseguiu fugir.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe).