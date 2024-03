Após incêndio destruir casa, idosos tentam recomeçar

Casal vivia há 18 anos na casa em Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Uma tarde de descanso como outra qualquer era o que Manoel Coutinho e Francisca Gonçalves esperavam no último sábado (16). Porém, tudo mudou quando um incêndio na casa de um vizinho se espalhou para a residência de madeira do casal no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Laranjal do Jari, município a 270 km de Macapá, no sul do Amapá.

Naquela tarde, o Corpo de Bombeiros do Amapá não conseguiu agir a tempo de salvar as residências. Tudo foi perdido. Manoel, de 75 anos, e Francisca, de 74, saíram do local apenas com as roupas do corpo e há quase uma semana moram em uma casa sem portas e janelas, emprestada por vizinhos.

“Eles ainda choram bastante, pois não é fácil ver tudo o que construíram se acabar assim do dia pra noite. Naquele dia, meu irmão me ligou desesperado contando o acontecido, até o momento não se sabe como começou, meus pais estavam sós na casa, minha mãe em baixo e meu pai em cima dormindo”, explicou Maria do Socorro, filha do casal que estava em Macapá durante o incêndio.

Maria foi até Laranjal na quinta-feira (21) para acompanhar os pais nesse momento. Segundo ela, o casal não viu quando o incêndio começou a se espalhar e só saíram da casa de madeira depois de gritos dos vizinhos. Com a ajuda de vizinhos, eles ainda conseguiram retirar alguns eletrodomésticos das chamas.

“Eles moravam no interior de Porto de Moz, no Pará. Quando se mudaram para Laranjal negociaram essa casa com um amigo e com anos de trabalho dele como pescador e dela como doméstica ajeitaram a casa, toda pintada e de dois andares. Agora não sobrou nada”, reforçou a filha.

Agora, eles tentam reconstruir o único patrimônio, com o apoio de familiares e amigos. Com o apoio da prefeitura e populares, a família tem conseguido doações de madeira e cestas básicas, entretanto, eles precisarão arcar com a mão de obra e outros materiais para reconstruir a casa. Por isso, Maria iniciou uma campanha solidária na Internet para arrecadar doações financeiras.

“No momento a dificuldade é pra comprar o alimento pra dar pras pessoas que estão ajudando de coração. Não tem como contar com a aposentadoria deles,mas vamos ter que levantar um dinheiro pra pagar a mão de obra que no momento não sei quanto custa,mas toda ajuda será sempre bem-vinda”, explicou Maria.

Doações de roupas e materiais de construção podem ser feitas na Rua Rio Branco, 1491, no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Laranjal do Jari. A família também disponibilizou uma chave Pix para ajuda financeira. Quem quiser doar pode enviar para a chave 96984182283 (Maria do Socorro Gonçalves Dias).