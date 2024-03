Após perseguição policial, estrangeiro é preso em Macapá

A alta velocidade e os faróis apagados chamaram a atenção de uma equipe da Rotam.

Um estrangeiro foi preso na madrugada deste domingo (24) após tentar fugir de uma abordagem do Batalhão de Operações Especiais. Segundo a polícia, ele estava transitando em carro tipo Fox, de cor branca, em alta velocidade pelo Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A alta velocidade e os faróis apagados chamaram a atenção de uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam), unidade especializada em patrulhamento do Bope, que logo desconfiou que o automóvel poderia ser roubado, ou outro tipo de crime poderia estar em andamento.

Quando os militares emitiram sinais sonoros e luminosos para indicar a parada do veículo, o motorista acelerou, iniciando uma perseguição policial pelas ruas do bairro, por volta de 5h. O veículo suspeito transitou pela contramão de várias vias. O encalço só terminou já na Rua Santos Dumont próximo à caixa d’água do Bairro Buritizal.

De acordo com a polícia, o motorista estava extremamente exaltado e acabou preso por embriaguez ao volante. Além disso, ele não apresentou habilitação. Os militares também encontraram latas de cerveja dentro do automóvel. O suspeito se recusou a fazer o teste do etilômetro.

No Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Pacoval, ele foi identificado como Oswaldo Quemba Agudelo, de 36 anos, de nacionalidade colombiana.