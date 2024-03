Após teto da arquibancada desabar, estádio será reformado

Na última terça-feira, a cobertura da arquibancada desabou.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Sem condições técnicas para receber partidas oficiais há anos, o Estádio Augusto Antunes, em Santana, município a 17 km de Macapá, finalmente, será reformado.

Na última terça-feira (5), a cobertura da arquibancada desabou. Felizmente, não havia nenhum torcedor no local. Após o acidente, a gerência do espaço anunciou a reforma.

O município, que é o segundo mais populoso do Amapá, tem dois representantes no Campeonato Estadual de Futebol 2024: o Independente e o Santana, que por conta da situação do estádio local, têm que jogar longe de casa, em Macapá, contra adversários da capital.

As torcidas das equipes santanenses se esforçam para percorrer os 17 km entre as duas cidades, mas não têm como estarem presentes em todas as partidas para dar força ao time do coração à beira do gramado.

O professor Aldenir Curi, torcedor fanático do Independente, relata que sente saudades de quando o Carcará recebia seus jogos em casa.

“É um sonho de milhares de torcedores, não só do Independente, mas também do Santana, receber jogo aqui. A gente vai assistir os jogos lá no [estádio] Zerão, em Macapá, gasta com combustível, ingresso e as vezes uma bebida. Ou seja, uma despesa alta. Para gente, seria maravilha e com a certeza do estádio lotado”, destaca.

Atualmente, no Estádio Augusto Antunes funcionam apenas escolinhas de futebol. As equipes profissionais usam o – maltratado – gramado só para treinos.

Manoel de Leão é do tempo em que o estádio santanense recebia memoráveis partidas. E não é somente da arquibancada que ele tem lembranças, recordas de jogadas que fez de dentro do gramado do Augusto Antunes.

“Eu cheguei a jogar aqui e hoje sou torcedor. Infelizmente, não tivemos mais jogos. Era muito lindo ver a torcida lotando o estádio. Agora teve essa fatalidade e espero que finalmente, façam alguma coisa”, lamenta o ex-jogador.

História

Construído na década de 70 pela extinta mineradora Icomi, o estádio chegou a receber reformas e uma nova arquibancada em meados de 2015, o que deixou a capacidade em 5 mil torcedores. Mas, outros setores não foram contemplados com melhorias em sua estrutura. Foi o caso de parte da arquibancada que desabou.

Em 2021, o espaço recebeu jogos do sub-20, mas ficou por aí. De lá para cá, não houve mais partidas oficiais.

De acordo com o gerente do estádio, Sebastião Soares do Reis, de imediato, todas as medidas de segurança, a fim de evitar novos acidentes foram tomadas. As atividades das escolinhas foram suspensas e toda a estrutura que caiu já foi retirada. Ele afirmou que, ainda este semestre, a reforma no local deverá começar.

“Tomamos todas a medidas no que refere à segurança, inclusive interditando a arquibancada onde caiu telhado. Agora, vamos retirar toda a estrutura que está comprometido e estamos na fase de projeto. Esperamos que ainda este semestre, se iniciem a reforma no estádio Augusto Antunes”, confirmou.