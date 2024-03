Veja a análise de Jeremias 39

A cultura do imediatismo nos leva a tomar decisões impulsivas, sem pensar, sem planejar. No capítulo 39 de Jeremias encontramos dois grupos de pessoas, um que olhava para o presente, e outro para o futuro. Jerusalém tinha sido tomada. Mas Deus manda um recado. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!