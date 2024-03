Quando os erros do passado não servem de lição para o presente. Veja a análise em Jeremias 44

Algumas pessoas demoram muito a entender que precisam analisar os fatos do passado, o que deu certo ou errado, para se reposicionar na vida e seus atos. No capítulo 44 do Livro de Jeremias, vemos o diálogo entre o profeta e o povo de Deus, que continua repetindo erros do passado. Veja a análise desta terça-feira (12) e tenho um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!