Artistas do AP são selecionados para o Festival Internacional de Quadrinhos

Evento ocorrerá na capital de Minas Gerais, de 22 a 26 de maio

Por IAGO FONSECA

Um grupo de quadrinistas e ilustradoras amapaenses foi selecionado para participar do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ), evento organizado a cada dois anos pela prefeitura da capital mineira. É a primeira vez que o Amapá será representado na programação que reúne artistas do mundo inteiro.

A 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos ocorrerá entre os dias 22 e 26 de maio. É considerado o principal evento do gênero na América Latina e uma referência obrigatória para os amantes dos quadrinhos. O FIQ serve como ponto de encontro para leitores e profissionais de diferentes áreas envolvidos na produção em torno dessa mídia.

O coletivo “AP Quadrinhos” é composto por 15 artistas que reproduzem a realidade amazônica, em especial a amapaense, de forma pouco óbvia. Eles fogem dos clichés que reduzem a região a fauna e flora através de narrativas que viajam do terror à ficção científica.

Quatro membros do coletivo irão para o FIQ representar o Amapá, entre eles, as ilustradoras Aynan del Tetto e Natália Muniz, que foram selecionadas por seus trabalhos individuais, assim como Thai Rodrigues. A expectativa deles é aumentar as relações profissionais com a troca de experiências e contatos.

“Eu digo que é até um sonho, né? Porque quando eu me inscrevi fiquei com o pensamento de ‘ah, eu não vou passar, mas eu vou tentar’, para pelo menos verem portfólio. Quando vi que passei, foi como se estourasse uma coisa dentro de mim, foi muito um sonho mesmo se tornando realidade, conseguir alcançar outros patamares, por assim dizer, a minha maior expectativa é criar um network, conseguir estabelecer esse contato com novos trabalhos”, declarou Aynan.

O quadrinista João Vinicius, coordenador do coletivo, pontuou que apesar de só quatro pessoas terem sido selecionadas os trabalhos dos outros membros também serão levados para ‘abrir as portas’ para artistas do estado. Ele irá representar o coletivo junto com o artista Kaic Matheus.

“Vamos funcionar como uma feira, então a gente vai ter nossas mesas e ali a gente vai expor nosso material. E aí os interessados, a galera vai passear, vai olhar, vai comprar. Só que como tem muita gente do setor, da indústria, também é um local que a gente pode trocar ideia, aí a gente dá o nosso trabalho pra alguém que a gente sabe que tem maior influência, que trabalha com editora”, reforçou João.

Patrocínio

Ainda segundo João, o seguimento de quadrinhos possui pouco investimento em editais de fomento à cultura e pelo poder público, que focam mais em produções audiovisuais e animações.

“O nosso trabalho, o nosso pessoal, vai para fora, temos produções premiadas, mas não é reconhecido no Amapá. As pessoas associam com um trabalho infantil, mas trabalhamos com a base adulta. É uma dificuldade muito grande para a gente ter acesso até mesmo a recursos públicos, porque sempre tem um embargo, sempre tem alguma coisa que não deixa andar a continuidade”, declarou Kaic.

O coletivo busca por patrocínio de empresas e de pessoas interessadas no segmento para comprarem as passagens, manter estadia e, principalmente, produzir materiais para venda, como a revista Causos do Meio do Mundo: Sonhos, lançada pelo coletivo no ano passado. Interessados podem entrar em contato pelo Instagram apquadrinhoshttps://www.instagram.com/apquadrinhos.