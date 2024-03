Assaltantes que roubaram vendedor de açaí são presos pelo Bope

Os dois suspeitos estavam em uma motocicleta roubada em alta velocidade no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Rotam/Bope prendeu dois assaltantes transitando numa motocicleta roubada e apreendeu uma arma de fogo que um dos criminosos teria usado contra um vendedor de açaí, assaltado horas antes no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

A prisão da dupla aconteceu na madrugada de terça-feira (19), na saída do Bairro Brasil Novo, já na BR-210.

A polícia confirmou que o veículo havia sido roubado um dia antes, no Bairro Universidade, na zona sul, e estava sendo usado em assaltos na capital.

Os militares informaram que estavam em patrulhamento pela Rua Abacatal quando avistaram os suspeitos passando em alta velocidade na moto, o que levantou suspeitas. Os policiais fizeram o acompanhamento tático ao veículo, porém, mesmo com os sinais sonoros e luminosos da viatura ligados, os indivíduos tentaram fugir, mas foram alcançados e presos.

Durante a abordagem, foi constatado que a moto tinha restrição de roubo, conforme boletim de ocorrência registrado no dia 18. Na busca pessoal, os policiais encontraram o celular do vendedor de açaí, e um revólver calibre 32, que estava na cintura de João Pedro do Carmo, de 18 anos.

Ele e o comparsa, Thiago de Souza Pinheiro, de 21 anos, que conduzia a motocicleta, foram reconhecidos por uma das vítimas, que afirmou ter sido assaltada pela dupla na saída do trabalho, sob a mira de uma arma de fogo.