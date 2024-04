Assassino de jovem autista é preso em Natal

O crime ocorreu em setembro do ano passado; vítima teria sido morta por engano

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá anunciou nesta quarta-feira (27) a prisão do acusado de matar um jovem autista em setembro do ano passado, em Macapá. A vítima tinha apenas 21 anos, e teria sido confundida com um membro de facção.

O homicídio ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. De acordo com a polícia, a vítima tinha saído de casa para passear de bicicleta quando foi atingida com um tiro na cabeça.

O assassino chegou a ser preso em janeiro deste ano acusado de outros crimes, e acabou confessando o homicídio do rapaz autista. Ele alegou que quando viu o jovem se aproximando dele numa bicicleta pensou ser um inimigo e abriu fogo. Na época, o local estava sob intensa disputa entre grupos criminosos.

Apesar da confissão, ele não ficou preso.

“Representei pela prisão preventiva dele, mas ele já havia sido posto em liberdade e fugiu para outra cidade, fora do estado do Amapá”, explica o delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios (Decipe).

A polícia descobriu que o criminoso estava morando na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Na última segunda-feira (25), ele foi localizado no Bairro da Ponta Negra, e foi preso em um hotel durante uma operação organizada por policiais do Amapá e da cidade potiguar.

O preso, que não teve o nome divulgado pela polícia, deverá ser transferido para a Penitenciária do Amapá.