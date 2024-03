Assassinos mandam testemunhas virarem de costas e executam alvo

Crime ocorreu numa área de pontes do Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira, 22, quando visitava parentes em uma área de pontes da Avenida José Caetano, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. A vítima, Edielson Marques dos Santos, de 32 anos, morava nas proximidades.

Segundo a polícia, três criminosos ainda não identificados chegaram a pé. Eles mandaram as outras pessoas que estavam na casa, parentes da vítima, ficaram de costas e executaram Edielson. Em seguida fugiram correndo pelas pontes.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, assumiu as investigações. Ele esteve no local em busca de pistas que possam ajudar na elucidação do crime. Segundo ele, o caso é tratado pela Polícia Civil do Amapá como execução. A motivação, contudo, ainda é desconhecida.

Militares do 1º Batalhão fizeram buscas na região, mas até esta publicação, nenhum suspeito havia sido capturado.