Blitz educativa abre ações do Dia da Mulher em Santana

Município a 17 km de Macapá terá uma vasta programação até o dia 8 de março.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na semana do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, a programação de ações alusivas à data no município de Santana, a 17 km de Macapá, foi aberta com uma blitz educativa, realizada nesta terça-feira (5).

A cidade terá uma programação extensa com atividades de lazer, oficinas de incentivo ao empreendedorismo feminino, palestras, rodas de conversas sobre as conquistas femininas e alertas à sociedade sobre os problemas que atingem o gênero.

A 1ª ação ocorreu na Avenida Santana, na área comercial da cidade. Com faixas e distribuição de panfletos, os organizadores deixaram o trânsito mais lento. Quem passava pelo local, apoiou a iniciativa. Foi o caso da assistente social Livia Cordeiro. Para ela, todo tipo de esclarecimento sobre os direitos assegurados às mulheres é importante.

“Eu acho que parar um pouquinho o trânsito uns minutinhos são válidos. Muitas mulheres ainda desconhecem todos os seus direitos e é preciso levar até elas essas informações. Eu acredito que isso é um avanço para todas àquelas que lutam no dia a dia pela garantia de seus direitos”, relatou.

Até sexta-feira, 8 de março, membros que compõem a rede de atendimento à mulher estarão em escolas, repartições públicas e privadas, realizando palestras, e oficinas de qualificação profissional. Léa Soryana que é secretária de Políticas para as Mulheres de Santana, explicou que as ações são fundamentais para oportunizar o conhecimento de todas.

“A gente pretende, através da campanha ‘Momento com elas: eu empreendo com você’, contribuir para a qualificação das mulheres. Além de esclarecer sobre os direitos da mulher. Muitas desconhecem”, alerta.

A programação prevê ainda momentos de lazer, cultura, atendimentos médicos e embelezamento. A estudante de direito Larissa Coutinho, de 25 anos, considera importante a participação de todos os segmentos para que as políticas públicas se fortaleçam e sejam respeitadas.

“Para mim que ainda sou acadêmica e sou mulher, é importante termos as garantias dos nossos direitos assegurados. É justo a divulgação de todas as ações que possam beneficiar as mulheres”, finalizou.