BO de perturbação de sossego vira homicídio

PM atendeu a ocorrência que começou em uma festa no Centro da cidade

Uma ocorrência policial que começou como perturbação de sossego acabou em homicídio, na madrugada desta sexta-feira (15), na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá. O dono da casa onde ocorria uma festa acabou sendo morto pelo convidado.

Policiais do 12º Batalhão da PM foram chamados por moradores que reclamavam do som alto que vinha de uma residência na Rua Joaquim Caetano da Silva, no Centro.

Quando chegaram ao local, os policias viram que ocorria uma festa. O dono da casa, Paulo Márcio Moraes Brito, de 34 anos, recebeu ordem para desligar o som. Os convidados foram orientados a conversar em tom mais brando, o que foi obedecido.

A equipe retornou ao batalhão, mas o som foi religado. Por volta da 1h, os policiais foram novamente chamados por moradores informando que estava ocorrendo uma briga na residência e muita gritaria.

Segundo relato da esposa à PM, Paulo Márcio se desentendeu com um vizinho identificado como Paulo Roberto Monteiro da Silva, de 33 anos.

O anfitrião estava com uma faca e o convidado foi em casa buscar um terçado. Os dois foram para a rua onde travaram luta corporal e ambos ficaram feridos gravemente.

Paulo Márcio (dono da casa) foi levado por familiares para o Hospital de Emergência, onde morreu em função de duas perfurações no peito. Paulo Roberto fugiu do local, mas ferido não foi muito longe.

Ele foi alcançado pela equipe, que o levou bastante ferido até o hospital, onde passou por cirurgia e segue internado.