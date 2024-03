Brincadeira arriscada: crianças caminham em telhado de escola

Direção afirma que pais terão que assinar termo de responsabilidade na próxima matrícula.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Três crianças foram flagradas, em vídeo, andando no telhado de uma escola no Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá. A direção afirma que a “brincadeira” ocorre fora do horário de aula e se repete desde a inauguração, em 2018.

O curto vídeo que circula em grupos na internet desde o início desta semana mostra os alunos uniformizados andando livremente no telhado da Escola Estadual Profª Marly Maria e Souza da Silva durante um fim de tarde. O local aparenta estar fechado, sem iluminação e pessoas adultas.

De acordo com funcionários, as crianças aproveitam quando não há professores ou vigilantes, após o término das aulas. Elas sobem nos telhados por conta da baixa altura dos muros, facilitados pelos cobogós, que servem como apoio para escalada. Além dos danos nas telhas de barro, a brincadeira tem rendido prejuízos em portas, caixa d’água e bebedouros, de acordo com a direção da escola.

No último fim de semana, os gestores da escola se reuniram com representantes do Conselho Tutelar e da Justiça para debater soluções para a tomada de responsabilidade pelos pais dos alunos, que não foram identificados. De acordo com o diretor da escola, professor Domingos Rigor, será realizada uma reunião com os professores no próximo sábado (16) para definir critérios para as próximas matrículas.

“Vamos tratar isso e eles vão estabelecer um critério, um parecer, uma cláusula aqui na matrícula, que os pais vão assinar. Os filhos que foram identificados danificando a escola, depredando essas coisas, os pais vão ser notificados”, comentou o diretor.

Escola referência

A escola Marly Maria é a prime

ira do Amapá a oferecer disciplinas bilíngues em português e francês. Em 2022, foi vencedora do Concurso Estadual de Cultura Francesa que estimulava a prática da língua e da cultura francesa por meio da dança, música, poesia e teatro.