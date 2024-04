Calha entupida causa vazamento no HE e problema é resolvido

Corredor de uma das alas ficou alagado. Obstrução da calha ocorreu após manutenção dos aparelhos de ar condicionados; problema foi resolvido

Por SELES NAFES

A obstrução de uma calha causou vazamento de água e transtornos em parte do Hospital de Emergência de Macapá, durante as fortes chuvas desta sexta-feira (29). O governo do Amapá informou que o problema foi sanado cerca de duas horas após o início da ocorrência, e o governador Clécio Luís (SD) se posicionou nas redes sociais.

As goteiras fortes começaram a surgir na UTI, com muita água caindo pelas luminárias da ala que foi completamente reformada pelo governo. Um vídeo gravado pelo parente de uma paciente viralizou nas redes sociais.

Técnicos do governo identificaram o problema, que foi causado por restos de material numa das calhas após serviços de manutenção das centrais de ar condicionado. Após a limpeza da calha, o problema foi sanado. Não foi necessário fazer a remoção de pacientes e nem o trabalho das equipes médicas foi interrompido.

O governador Clécio Luís (SD), que está cumprindo agenda fora do Amapá, foi para as redes sociais para dizer que estava acompanhando a ocorrência no HE.

Ele lembrou que o telhado é novo, com calhas de grande vazão e telhas termo acústicas.

“Já resolvemos e quantas vezes tivermos problemas vamos enfrentar. Quero lamentar e fazer uma reflexão nesta Semana Santa. Fiquei espantado com a quantidade de pessoas que torcem pra dar errado, que torce pra gente não resolver o problema da saúde que já nos fez perder tantas vidas. Por que tanta gente torcendo contra, querendo que dê errado? Precisamos de pessoas que queiram que dê certo, e vamos fazer a nossa parte”, comentou.