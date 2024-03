Campanha alerta motoristas para reduzir mortes de pets nas rodovias amapaenses

Ação acontece nas Rodovia Duca Serra e Norte-Sul, em Macapá.

Por ANITA FLEXA

Para garantir a tranquilidade e segurança no trânsito, especialmente para os pets que circulam pelas estradas principais do estado, a Secretaria de Bem-Estar Animal lançou a campanha “Eu freio para animais”. A ação acontece nos dias de terça e quarta-feira nas Rodovias Norte-Sul e Duca Serra.

Segundo a coordenadora de bem-estar animal, Jessica Sodré, a iniciativa é uma parceria com o Departamento Estadual de trânsito (Detran) e tem o intuito de alertar os motoristas para redobrarem a atenção e, também, informar sobre os acidentes e perdas de animais ao longo das vias da cidade.

“Recebemos muitas denúncias de moradores próximos das estradas que testemunham e encontram animais atropelados. Essa ação rola nestes primeiros dois dias, mas vai voltar em maio para a campanha do maio amarelo”, ela diz.

Além disso, Jessica explica que em maio a blitz educativa vai acontecer por todo o estado, com adesivagem de carros, distribuição de panfletos e até a colocação de coleiras refletivas em bichinhos que circulam ou moram perto de vias movimentadas.

“Essa é uma campanha constante que busca evitar acidentes tanto com os animais quanto com as pessoas. Queremos criar uma parceria com os motoristas e tutores para promover mais segurança no trânsito”, conclui a coordenadora.