Campeão de fisiculturismo é acusado de exercício ilegal da profissão; ele nega as acusações

Anderson Santos, dono de vários títulos, foi conduzido para a polícia durante fiscalização do Cref

Por SELES NAFES

Um dos atletas mais bem sucedidos do fisiculturismo no Amapá virou alvo do Conselho Regional de Educação Física no Amapá (Cref). Nesta sexta-feira (22), ele foi conduzido para o Ciosp do Pacoval, acusado de exercício ilegal da profissão.

O nome não foi divulgado pela entidade, mas o Portal SN apurou com fontes policiais que se trata de Anderson Santos, de 28 anos. Em 2023, o atleta foi o primeiro amapaense a vencer o Muscle Contest, competição que é uma espécie de eliminatória para o Mister Olympia. O título também o habilitou a participar de eventos internacionais.

De acordo com fontes que acompanharam o flagrante, ele já tinha sido alvo de uma fiscalização na semana passada, quando teria tentado intimidar os fiscais do conselho e chegado ao ponto de avisar que chamaria a polícia para colocar os fiscais para fora do estabelecimento.

De acordo com denúncias, mesmo sem formação em educação física, ele “prescrevia” treinamentos de musculação para alunos em diversas academias de Macapá.

Hoje, ele foi novamente abordado em uma academia de musculação no Bairro do Trem, e foi conduzido para a delegacia de polícia.

“Quando (os fiscais) chegaram lá, eu estava sentado numa cadeira extensora. Eu estava treinando, não estava dando aula para ninguém. Já trabalhei como estagiário quando eu estudava educação física, mas virei atleta profissional de fisiculturismo. Não sou personal trainer. Pode ver nas minhas redes sociais, não há nada sobre ser personal trainer. As vezes eu ajudo outros atletas, mas nesse meio ninguém paga ninguém. Eu ganho a vida como atleta”, garantiu Anderson, ao ser procurado pelo Portal SN.

O atleta foi ouvido na delegacia na presença de uma advogada. O delegado lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento que funciona como uma espécie de boletim de ocorrência em casos que envolvem crimes de menor potencial.

O Cref intensificou a fiscalização em academias de musculação de Macapá, após denúncias de atuação de instrutores não formados.