Capacetes novos dão mais segurança para mototaxistas e passageiros

Equipamentos foram adquiridos por emenda federal do senador Randolfe.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Mototaxistas de Macapá receberam a terceira e última entrega de equipamentos de proteção pessoal do programa ‘Mototaxista Legal’, organizado pelo sindicato dos mototaxistas e prefeitura. Os 203 capacetes foram distribuídos na Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac), na zona sul da cidade, durante a manhã desta sexta-feira (22).

A distribuição ocorre quase dois meses após a entrega de coletes refletivos pelo mesmo projeto, no fim de janeiro. Dentro das normas de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, os capacetes foram adquiridos com recursos totais de R$ 20,7 mil, de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e do Tesouro Municipal.

“É um alívio muito grande, porque um colete é vendido aqui no município de Macapá para o trabalhador a R$ 170. Um capacete médio mais barato e mais confortável custa em média R$ 130, então é uma ajuda muito grande para o trabalhador”, declarou Markus Pathyaka, presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Amapá.

Os equipamentos são parte obrigatória da vistoria realizada pela CTMac, sem eles o trabalhador é considerado irregular. Cada inscrito no programa receberá uma unidade que será distribuída gratuitamente pelo sindicato. Em janeiro, os pilotos receberam 1,3 mil coletes de segurança refletivos. Em 2022, foram entregues 790 kits com dois capacetes e colete, para atender mais de 2 mil sindicalizados.

“Com os capacetes trazemos segurança para os nossos condutores, assim como as outras melhorias que fizemos na cidade, a gente fica muito feliz de hoje vir aqui, fazer essa entrega”, comentou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

Para o senador Randolfe Rodrigues, o programa representa o respeito à dignidade e direitos do trabalhador. Ele revelou, ainda, que há tratativas federais para regularizar ainda mais o trabalho de transporte de pessoas por mototáxis e motoristas de aplicativo.

“Tem um projeto de lei que também apresentamos lá no Congresso Nacional. É um debate que o governo do presidente Lula está travando para garantir direitos para os motoristas de aplicativos. A primeira parte, inclusive, o presidente fez o lançamento no começo deste mês para os motoristas de Uber. A segunda parte é um projeto de lei nosso, que está no Senado, para garantir que todos os motoristas, todos os motoqueiros de aplicativos, também tenham direito à aposentadoria, direitos sociais, porque são trabalhadores e como todos merecem dignidade”, finalizou o senador.

O projeto Mototaxista Legal foi lançado em 2022 e fornece itens de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro como coletes e capacetes, para dar legalidade ao serviço de mototáxi e segurança aos passageiros. A ação ocorre através da mobilização do Sindicato dos Mototaxistas do Amapá que identificaram dificuldades em custear os equipamentos aos profissionais.