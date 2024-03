Carro capota e pega fogo na nova Ponte Sérgio Arruda

Carro bateu em estrutura da ponte, capotou e pegou fogo na noite deste domingo.

Por ANITA FLEXA

Dois dias após a inauguração da nova ponte Sérgio Arruda, um acidente foi registrado no local na noite deste domingo (17), na zona norte de Macapá. Um carro bateu na estrutura de contenção da ponte e com o impacto, o veículo capotou e acabou pegando fogo. Não há informações sobre o motorista ou de feridos.

Em um dos vídeos que viralizaram pelas redes sociais, é possível escutar alguém orientando o suposto motorista (de blusa preta e bermuda) a fugir do local e deixar o carro no meio da pista.

É possível perceber que o homem está levemente alterado e tonto e pede para que parem de filmá-lo. De acordo com relatos em grupos de mensagens, o motorista estava sozinho no veículo, porém ‘o portal SN.com não conseguiu confirmar com as autoridades.

Equipes da Polícia Militar do Amapá atenderam a ocorrência e o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi acionado para atender a ocorrência e impedir que o fogo se propagasse ainda mais na via no sentindo zona norte/centro.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), os passageiros do veículo, um Astra/GM de cor prata de placa NEV7006, abandonaram o veículo. Até o fechamento desta reportagem ninguém foi identificado.