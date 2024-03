Caseiro é preso com munição para fuzil

Prisão foi realizada por policiais federais e militares do Exército

Policiais federais e militares do Exército prenderam um homem de 20 anos no Rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, que transportava munição para fuzil.

Em comunicado, a PF informou que a abordagem ocorreu ontem (20), próximo da Ponte Binacional, que liga Oiapoque (Brasil) a Saint-Georges (Guiana). O suspeito estava em uma catraia.

Dentro da mochila dele, as equipes encontraram 25 munições, a maioria de calibre 5.46 mm, para fuzil. Também havia munição para calibre 22 mm.

Identificado como um caseiro, o homem alegou na delegacia ser o proprietário do material bélico, e que não tinha decidido se venderia ou manteria guardado.

A PF não divulgou o que ele disse sobre a origem da munição, mas informou que ele responderá por tráfico internacional de armas, considerado crime hediondo.

Outros dois homens foram presos na mesma operação com pequenas quantidades de cocaína, maconha, ouro e munições. O flagrante ocorreu na Vila Brasil, entreposto comercial ribeirinho na fronteira com a Guiana. Um deles se identificou como garimpeiro.