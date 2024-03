Cavalo morre e passageiros ficam feridos em colisão

Acidente aconteceu nesta terça-feira (5) na AP-70

Por IAGO FONSECA

Um acidente nas margens da Rodovia AP-070 envolvendo um carro e um cavalo resultou na morte do animal e prejuízos ao condutor, na manhã desta terça-feira (5). A colisão aconteceu nas proximidades do Distrito de São Joaquim do Pacuí, a cerca de 100 km da zona urbana de Macapá.

Uma equipe da Polícia Científica foi enviada ao local para realizar a perícia e confirmar as causas da colisão, que amassou portas, teto e quebrou o para-brisa e para-choque do veículo.

Todos os passageiros sobreviveram ao impacto, mas o animal sofreu cortes profundos na barriga e morreu.

Segundo apurado pelo Portal SN, o veículo estava com pelo menos três pessoas, sendo o motorista e duas mulheres, que tiveram cortes nas pernas e rostos provocados pelos estilhaços de vidro.

As mulheres foram levadas até um posto de saúde no distrito, enquanto o condutor aguarda a perícia.

Ainda não se sabe a quem o animal pertencia ou a velocidade que o condutor trafegava na estrada. A identidade das pessoas envolvidas não foi revelada.