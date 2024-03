Ciclistas se arriscam entre carros mesmo com ciclovia disponível

Eles dividem espaço com carros, caminhões e motos na Rua Claudomiro de Moraes, zona norte de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Ciclistas competem com carros e motos por espaço na principal via de ligação entre os Bairros Congós e Santa Rita, na zona sul de Macapá. Há poucas semanas, a Rua Claudomiro de Moraes recebeu uma nova sinalização e faixa exclusiva para quem usa bicicletas, mas o espaço não tem sido utilizado por quem pedala.

A via passa por obras estruturantes há 5 anos. As faixas para veículos foram aumentadas, com uma pista exclusiva para ônibus, o canteiro central foi concretado e recebeu uma extensa faixa para os ciclistas, do Bairro Buritizal até o Congós. A rua ainda passa por serviços de paisagismo.

“Pintaram as faixas e cada um que se vire, é preciso de um trabalho de educação, o pedestre tem que levantar a mão, tem que ter consciência. Se um carro vem rápido, não dá tempo de parar, um dia desses teve um acidente aqui na esquina”, relatou, anonimamente, um comerciante próximo do prédio do Super Fácil zona sul.

O Portal SelesNafes.com tem acompanhado o trânsito na região e registrou em vídeo algumas situações nas quais os ciclistas se arriscam em meio ao trânsito agitado. A via é sinalizada para veículos trafegarem com velocidade máxima de 60 km/h, por isso 1 segundo de reação dos motoristas pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Em determinado momento, uma pessoa trafega no meio da pista, a menos de dois metros da ciclovia, enquanto um motorista buzina para alertar do perigo. Em outra situação, uma mulher se espreme para atravessar entre uma picape estacionada em fila dupla e outro veículo. Acompanhe:

De acordo com a Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac), a sinalização da Rua Claudomiro de Moraes faz parte do pacote de obras da via, executada pela Secretaria de Obras de Macapá (Semob). Por isso, um trabalho de educação no trânsito será executado pelo órgão fiscalizador após a conclusão das obras. Até o fechamento da reportagem, a Semob não informou o prazo para conclusão.

“Vai ser um trabalho educativo para que a população ande na ciclofaixa com segurança. Em relação à faixa para ônibus, no projeto ela é exclusiva, mas ainda não estamos fiscalizando o uso, pois ainda precisa de adequações das rotas de ônibus, estacionamentos nas vias paralelas e nos comércios para o corredor de ônibus funcionar”, explicou a diretora da CTMac, Patrícia Almeida.