Colisão entre moto e caminhão do lixo deixa mulher gravemente ferida

O caso ocorreu no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma colisão frontal entre um caminhão coletor de lixo e uma motocicleta deixou uma mulher gravemente ferida. A autônoma Josicleuma Campos Ferreira, de 32 anos, está internada no Hospital de Emergência de Macapá. O caso ocorreu no início da tarde deste sábado (9), no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá, ontem (9).

De acordo com a polícia, Josicleuma conduzia uma motocicleta modelo BIZ, pela 15ª Avenida, quando foi surpreendida pelo caminhão, que transitava na contramão, recolhendo lixo.

Mãe de três meninas, de 6, 9 e 13 anos, a vítima havia saído do trabalho e estava a caminho de casa quando bateu de frente com o veículo.

Um servidor da empresa esteve no local e prometeu assistência à vítima. Segundo ele, caminhão estava parado no momento do acidente. Já o pai de Josicleuma deu outra versão. Ele disse que o caminhão causou o acidente porque invadiu a contramão para recolher o lixo das casas, que estava amontoado em frente a uma residência.

Militares do Batalhão de Trânsito e a perícia estiveram no local. O laudo que vai apontar a dinâmica do acidente sai em até 30 dias.